01 ноября 2025

Израиль

Израиль посетил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 01 ноября 2025 г., 19:35 | последнее обновление: 01 ноября 2025 г., 19:38
Пресс-служба ЦАХАЛа

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в минувшие выходные посетил Израиль по приглашению начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира.

В ходе визита генерал Кейн и Эяль Замир провели совместную оценку оперативной обстановки, обсудили стоящие в регионе задачи, прежде всего ситуацию в секторе Газы, а также существующие и потенциальные угрозы на ближних и дальних фронтах.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что Израиль придает большое значение отношениям с вооруженными силами США и планирует продолжать укрепление взаимного сотрудничества.

