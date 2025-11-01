Израиль посетил глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Дэн Кейн в минувшие выходные посетил Израиль по приглашению начальника Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанта Эяля Замира.

В ходе визита генерал Кейн и Эяль Замир провели совместную оценку оперативной обстановки, обсудили стоящие в регионе задачи, прежде всего ситуацию в секторе Газы, а также существующие и потенциальные угрозы на ближних и дальних фронтах.

В сообщении пресс-службы ЦАХАЛа подчеркивается, что Израиль придает большое значение отношениям с вооруженными силами США и планирует продолжать укрепление взаимного сотрудничества.