Высокопоставленный чиновник минфина США посетит Израиль для обсуждения иранской угрозы

Джон Херли, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, в ближайшие дни отправится в Ближневосточный регион, где основным вопросом переговоров станет Иран.

Как сообщает агентство Reuters, поездка является частью кампании администрации Трампа по усилению давления на Тегеран, особенно в контексте сдерживания его ядерных программ.

Кроме Израиля Херли посетит Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Ливан, где обсуждения будут сосредоточены на перекрытии финансовых каналов Ирана и его поддержки региональных прокси-группировок.