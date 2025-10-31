x
31 октября 2025
|
последняя новость: 21:09
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
31 октября 2025
|
31 октября 2025
|
последняя новость: 21:09
31 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Высокопоставленный чиновник минфина США посетит Израиль для обсуждения иранской угрозы

США
Израиль
время публикации: 31 октября 2025 г., 21:09 | последнее обновление: 31 октября 2025 г., 21:09
Высокопоставленный чиновник минфина США посетит Израиль для обсуждения иранской угрозы
Yossi Aloni/FLASH90

Джон Херли, заместитель министра финансов США по вопросам терроризма и финансовой разведки, в ближайшие дни отправится в Ближневосточный регион, где основным вопросом переговоров станет Иран.

Как сообщает агентство Reuters, поездка является частью кампании администрации Трампа по усилению давления на Тегеран, особенно в контексте сдерживания его ядерных программ.

Кроме Израиля Херли посетит Объединенные Арабские Эмираты, Турцию и Ливан, где обсуждения будут сосредоточены на перекрытии финансовых каналов Ирана и его поддержки региональных прокси-группировок.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 24 октября 2025

Заместительница спецпосланника Трампа Морган Ортагус прибудет в субботу в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Госсекретарь США Марко Рубио прибыл в Израиль
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Вэнс: "Западный берег не будет аннексирован Израилем"
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 20 октября 2025

"Словно там взорвали ядерную бомбу". Интервью Кушнера и Виткоффа о Газе на канале CBS