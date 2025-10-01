"Флотилия Сумуда" перехвачена силами ВМС ЦАХАЛа

В 22:30 по ближневосточному времени на сайте "Флотилии Сумуда" появилось сообщение, что она перехвачена силами ВМС ЦАХАЛа

Ранее было перехвачено флагманское судно "флотилии Сумуда" Alma, затем Adara и Sirius.

Официального подтверждения этой информации от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало.

За несколько часов до этого руководство так называемой "глобальной флотилии Сумуда" сообщило, что их "радары зафиксировали более 20 неопознанных судов всего в трех морских милях от нашей флотилии".

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.