x
01 октября 2025
|
последняя новость: 22:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
01 октября 2025
|
01 октября 2025
|
последняя новость: 22:56
01 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

"Флотилия Сумуда" перехвачена силами ВМС ЦАХАЛа

Газа
Акции протеста
Средиземное море
ЦАХАЛ
время публикации: 01 октября 2025 г., 21:30 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 22:37
Флагманское судно "флотилии Сумуда" перехвачено силами ВМС ЦАХАЛа
AP Photo/Anis Mili

В 22:30 по ближневосточному времени на сайте "Флотилии Сумуда" появилось сообщение, что она перехвачена силами ВМС ЦАХАЛа

Ранее было перехвачено флагманское судно "флотилии Сумуда" Alma, затем Adara и Sirius.

Официального подтверждения этой информации от пресс-службы ЦАХАЛа пока не поступало.

За несколько часов до этого руководство так называемой "глобальной флотилии Сумуда" сообщило, что их "радары зафиксировали более 20 неопознанных судов всего в трех морских милях от нашей флотилии".

Напомним, что блокада Газы была введена после того, как террористическая организация ХАМАС в 2007 году путем военного переворота захватила власть в секторе.

В ночь на 9 июня 2025 года Армия обороны Израиля перехватила яхту Madleen, пытавшуюся преодолеть морскую блокаду и проникнуть в сектор Газы. Перехват был осуществлен бойцами морского спецназа "Шайетет-13". Яхта Madleen была направлена в морской порт Ашдод. В ночь на 10 июня участники акции "флотилия свободы", планировавшие прорвать морскую блокаду и доплыть на яхте Madleen до Газы, были доставлены из Ашдода в аэропорт "Бен-Гурион". Затем они были депортированы из Израиля. В числе прочих депортировали Тунберг.

26 июля 2025 года израильские ВМС перехватили судно Handala, приближавшееся к сектору Газы с целью прорыва морской блокады. Экипаж и пассажиры судна были задержаны. После перехвата судно Handala было отбуксировано в порт Ашдода. Участников акции депортировали из Израиля.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2025

"Флотилия Сумуда": мы прошли точку, где была перехвачена Madleen с Тунберг на борту
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 01 октября 2025

"Флотилия Сумуда": ВМС ЦАХАЛа вывели из строя системы связи