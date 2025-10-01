x
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
01 октября 2025
Израиль

Кац: остающиеся в городе Газа "будут считаться террористами или пособниками террора"

Газа
Война "Железные мечи"
Исраэль Кац
время публикации: 01 октября 2025 г., 13:40 | последнее обновление: 01 октября 2025 г., 13:44

Министр обороны Исраэль Кац заявил: "Армия обороны Израиля в настоящее время завершает захват оси Нецарим на западном побережье Газы и перерезает сектор между севером и югом".

"Это усилит осаду вокруг города Газа, и любой покидающий его в южном направлении будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛа", – отметил глава израильского оборонного ведомства.

"Это последний шанс для жителей Газы, которые хотят перебраться на юг и оставить террористов ХАМАСа в изоляции в городе Газа перед лицом продолжающейся активной операции ЦАХАЛа. Те, кто останется в Газе, будут считаться террористами или пособниками террора", – сказал Кац.

Израиль
