Кац: остающиеся в городе Газа "будут считаться террористами или пособниками террора"

Министр обороны Исраэль Кац заявил: "Армия обороны Израиля в настоящее время завершает захват оси Нецарим на западном побережье Газы и перерезает сектор между севером и югом".

"Это усилит осаду вокруг города Газа, и любой покидающий его в южном направлении будет вынужден проходить через контрольно-пропускные пункты ЦАХАЛа", – отметил глава израильского оборонного ведомства.

"Это последний шанс для жителей Газы, которые хотят перебраться на юг и оставить террористов ХАМАСа в изоляции в городе Газа перед лицом продолжающейся активной операции ЦАХАЛа. Те, кто останется в Газе, будут считаться террористами или пособниками террора", – сказал Кац.