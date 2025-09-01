Меры по обеспечению безопасности Нетаниягу и Каца усилены после удара по руководству хуситов

Меры по обеспечению безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца были значительно усилены после ликвидации в Сане главы правительства хуситов и многих высокопоставленных правительственных чиновников движения "Ансар Аллах", сообщает "Кан".

Сообщается об "особых и исключительных" мерах по обеспечению безопасности руководства Израиля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила, что 28 августа израильские ВВС нанесли удар по комплексу в Сане, где находились десятки высокопоставленных представителей террористической группировки хуситов. Среди них был и глава созданного хуситами правительства Ахмад Галеб ар-Рахауи, который был ликвидирован вместе с другими членами правительства террора. На объекте находились высокопоставленные члены группировки, отвечавшие за военные аспекты ее деятельности и занимавшие ключевые посты.