01 сентября 2025
время публикации: 01 сентября 2025 г., 05:20 | последнее обновление: 01 сентября 2025 г., 05:27
Меры по обеспечению безопасности Нетаниягу и Каца усилены после удара по руководству хуситов
Фото: Коби Гидеон, GPO

Меры по обеспечению безопасности премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу и министра обороны Исраэля Каца были значительно усилены после ликвидации в Сане главы правительства хуситов и многих высокопоставленных правительственных чиновников движения "Ансар Аллах", сообщает "Кан".

Сообщается об "особых и исключительных" мерах по обеспечению безопасности руководства Израиля.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа официально подтвердила, что 28 августа израильские ВВС нанесли удар по комплексу в Сане, где находились десятки высокопоставленных представителей террористической группировки хуситов. Среди них был и глава созданного хуситами правительства Ахмад Галеб ар-Рахауи, который был ликвидирован вместе с другими членами правительства террора. На объекте находились высокопоставленные члены группировки, отвечавшие за военные аспекты ее деятельности и занимавшие ключевые посты.

Израиль
