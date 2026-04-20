20 апреля 2026
|
20 апреля 2026
|
последняя новость: 14:26
20 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Израиль

От главы Генштаба ЦАХАЛа требуют разжаловать бывшего военного прокурора до Дня независимости

время публикации: 20 апреля 2026 г., 13:18 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 13:24
От главы Генштаба ЦАХАЛа требуют разжаловать бывшего военного прокурора до Дня независимости
Вице-спикер Кнессета Нисим Ватури обратился к начальнику Генштаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Эялю Замиру с требованием принять жесткие меры против генерал-майора Ифат Томер-Иерушалми и лишить ее званий до ближайшего Дня независимости.

Как сообщает новостная служба 14 канала ИТВ, в обращении к генерал-лейтенанту Замиру депутат Ватури указывает, что распространение видео из изолятора "Сде-Тейман" с искаженными данными нанесло огромный имиджевый ущерб ЦАХАЛу и Израилю на международной арене. Напомним, именно Ифат Томер-Иерушалми подозревается в намеренном "сливе" следственных материалов в прессу.

"Недопустимо, чтобы офицер в звании генерал-майора распространяла клевету, порочащую бойцов ЦАХАЛа, и продолжала носить свои звания, как будто ничего не произошло, – подчеркивает Ватури. – Если солдаты обязаны нести ответственность за проступки – то и старшие командиры тоже. ЦАХАЛ не может позволить себе двойные стандарты".

