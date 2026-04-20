Офицер ЦАХАЛа обвинен в контрабанде товаров в сектор Газы за взятку в 5 млн шекелей

Военная прокуратура предъявила обвинение лейтенанту ЦАХАЛа, занимавшему должность заместителя командира роты, в контрабанде товаров из Израиля в сектор Газы.

Офицеру инкриминируются пособничество противнику, получение взятки и контрабанда при отягчающих обстоятельствах. Дело вел отдел специальных расследований военной полиции.

По версии обвинения, в сентябре 2025 года офицер, служивший на пограничном переходе "Керем-Шалом", вступил в сговор с целью переправить в Газу грузовик с запрещенными товарами – мобильными телефонами, сигаретами, солнечными панелями и электровелосипедами в крупных объемах. Он лично открыл переход, введя в заблуждение солдат, и сопроводил груз на территорию сектора. За операцию обвиняемый получил около 5 миллионов шекелей. Военный суд постановил заключить его под стражу до 29 апреля 2026 года.

В ЦАХАЛе заявили, что контрабанда в сектор Газа рассматривается как серьезная угроза безопасности государства, и все причастные к ней будут привлечены к ответственности в полной мере.