20 апреля 2026
|
последняя новость: 17:21
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Офицер ЦАХАЛа обвинен в контрабанде товаров в сектор Газы за взятку в 5 млн шекелей

Расследование
Газа
ЦАХАЛ
время публикации: 20 апреля 2026 г., 16:10 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 16:22
AP Photo/Tsafrir Abayov

Военная прокуратура предъявила обвинение лейтенанту ЦАХАЛа, занимавшему должность заместителя командира роты, в контрабанде товаров из Израиля в сектор Газы.

Офицеру инкриминируются пособничество противнику, получение взятки и контрабанда при отягчающих обстоятельствах. Дело вел отдел специальных расследований военной полиции.

По версии обвинения, в сентябре 2025 года офицер, служивший на пограничном переходе "Керем-Шалом", вступил в сговор с целью переправить в Газу грузовик с запрещенными товарами – мобильными телефонами, сигаретами, солнечными панелями и электровелосипедами в крупных объемах. Он лично открыл переход, введя в заблуждение солдат, и сопроводил груз на территорию сектора. За операцию обвиняемый получил около 5 миллионов шекелей. Военный суд постановил заключить его под стражу до 29 апреля 2026 года.

В ЦАХАЛе заявили, что контрабанда в сектор Газа рассматривается как серьезная угроза безопасности государства, и все причастные к ней будут привлечены к ответственности в полной мере.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
