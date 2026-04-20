последняя новость: 15:50
Израиль

Перемирие на исходе: какие сценарии войны рассматривают США и Израиль. Комментарий эксперта

Иран
Вооружения
Комментарий
"Непечатное"
время публикации: 20 апреля 2026 г., 14:49 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 14:49
Давид Шарп
Перемирие на исходе: какие сценарии войны рассматривают США и Израиль. Комментарий эксперта
Фото NEWSru.co.il

Срок перемирия между США и Ираном истекает уже 22 апреля, а перспективы переговоров остаются туманными. На этом фоне эксперты все чаще говорят о высокой вероятности возобновления боевых действий.

По оценке военного аналитика Давида Шарпа, стороны активно готовятся к новому этапу конфликта. Иран за время паузы смог частично восстановить ракетный потенциал, включая пусковые установки и запасы дронов, ранее скрытые в подземных комплексах. Это означает, что в случае эскалации интенсивность ударов может возрасти.

США, в свою очередь, значительно усилили военное присутствие в регионе: речь идет о переброске авиации, систем ПВО и сразу трех авианосных групп. Это расширяет возможности для масштабных операций – от ударов по инфраструктуре до контроля Ормузского пролива.

Израиль сосредоточился на разведке и подготовке новых целей, делая ставку на быстрый вывод из строя иранской ПВО и ракетных мощностей в первые часы возможной войны.

Какой сценарий выберет Вашингтон – ограниченные удары или масштабную кампанию – остается открытым вопросом. Но ставки, судя по всему, будут только расти.

Давид Шарп в прошлом занимал должность новостного редактора, а затем военного корреспондента и обозревателя, продолжая специализироваться в областях истории и военного дела, как в печатных, так и электронных СМИ разных стран.

Смотрите и слушайте видеокомментарии Давида Шарпа на канале "Непечатное. Говорим о главном".

Израиль
