Израиль

ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе и назвал их имена

время публикации: 20 апреля 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 18:18
Пресс-служба ЦАХАЛа

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробности, касающиеся ликвидации двух боевиков ХАМАСа в центральной части сектора Газы.

В сообщении говорится, что 19 апреля был уничтожен Айман Хусна, занимавшийся изготовлением и ремонтом вооружений для атак на израильские войска.

20 апреля был ликвидирован Анас Халед Цафи, планировавший нападение на военнослужащих ЦАХАЛа.

Военные подчеркивают, что оба боевика представляли непосредственную угрозу для сил ЦАХАЛа и были уничтожены точечными авиаударами.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 20 апреля 2026

927-й день войны: перемирие в Ливане, действия в Газе, операции в Иудее и Самарии