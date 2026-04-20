ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе и назвал их имена

Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробности, касающиеся ликвидации двух боевиков ХАМАСа в центральной части сектора Газы.

В сообщении говорится, что 19 апреля был уничтожен Айман Хусна, занимавшийся изготовлением и ремонтом вооружений для атак на израильские войска.

20 апреля был ликвидирован Анас Халед Цафи, планировавший нападение на военнослужащих ЦАХАЛа.

Военные подчеркивают, что оба боевика представляли непосредственную угрозу для сил ЦАХАЛа и были уничтожены точечными авиаударами.