ЦАХАЛ опубликовал видео ликвидации двух боевиков ХАМАСа в Газе и назвал их имена
время публикации: 20 апреля 2026 г., 18:18 | последнее обновление: 20 апреля 2026 г., 18:18
Пресс-служба ЦАХАЛа опубликовала подробности, касающиеся ликвидации двух боевиков ХАМАСа в центральной части сектора Газы.
В сообщении говорится, что 19 апреля был уничтожен Айман Хусна, занимавшийся изготовлением и ремонтом вооружений для атак на израильские войска.
20 апреля был ликвидирован Анас Халед Цафи, планировавший нападение на военнослужащих ЦАХАЛа.
Военные подчеркивают, что оба боевика представляли непосредственную угрозу для сил ЦАХАЛа и были уничтожены точечными авиаударами.