Дело о питбуле в Кирьят-Бялике: отец погибшей малышки просит БАГАЦ об эксгумации тела

В ходе состоявшегося в среду, 20 августа, заседания Высшего суда справедливости по требованию отца погибшей в Кирьят-Бялике, по предположительным данным, от укуса собаки девочки, адвокат отца малышки заявила, что ее подзащитный подозревает мать в убийстве ребенка.

Как сообщает 12 канал ИТВ, до сих пор представители отца девочки избегали прямо говорить о подозрениях. Ранее отец малышки уже обращался в суд с просьбой провести эксгумацию тела ребенка для патологомедицинского освидетельствования.

Свою просьбу он подкрепил экспертным заключением главы института судебной медицины доктора Хена Кугеля, согласно которому по фотографиям из следственного дела нельзя однозначно заключить, что смерть младенца произошла от укуса собаки. В заключении специалиста указано, что по данным медицинских отчетов и по фотографиям травмы, нанесенной младенцу в области головы, невозможно дать достоверное заключение "относительно механизма причинения повреждений". В связи с этим эксперт рекомендовал провести вскрытие.

Однако мать ребенка категорически отказалась дать согласие на эксгумацию тела малышки, и окружной суд отказал в выполнении просьбы отца девочки. Тогда он обратился в БАГАЦ. В своем обращении он подчеркивал, что на видео с места происшествия видно, что мать девочки в окровавленной одежде, в то время как морда собаки, якобы загрызшей ребенка, абсолютно чистая и без следов крови.

Судья БАГАЦа Дафна Барак-Эрез высказала критику в адрес адвоката отца девочки, подчеркнув, что та должна была попросить предотвратить захоронение младенца. Судьи Высшего суда справедливости также опровергли утверждения адвокатов матери малышки, продолжающей противиться эксгумации и вскрытию ребенка: они заявили, что вскрытие позволит опровергнуть курсирующие в социальных сетях слухи об обстоятельствах смерти малышки. Однако адвокат матери заявил, что ущерб от извлечения тела будет в десятки раз хуже слухов.