Инцидент в Тамре: злоумышленники обстреляли жилой дом и бросили в него гранату

В пятницу, 19 декабря, вечером, трое злоумышленников в масках открыли огонь по одному из жилых домов в Тамре, а затем бросили в стенугранату. Никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб.

Четвертый участник инцидента, судя по всему пришедший вместе со злоумышленниками, снял происходившее на видео и выложил запись в социальные сети.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает личности злоумышленников.