x
20 декабря 2025
|
последняя новость: 12:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
20 декабря 2025
|
20 декабря 2025
|
последняя новость: 12:59
20 декабря 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Инцидент в Тамре: злоумышленники обстреляли жилой дом и бросили в него гранату

Криминал в арабском секторе
Полиция
Криминал
время публикации: 20 декабря 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 13:19
Инцидент в Тамре: злоумышленники обстреляли жилой дом и бросили в него гранату
Matanya Tausig/Flash90

В пятницу, 19 декабря, вечером, трое злоумышленников в масках открыли огонь по одному из жилых домов в Тамре, а затем бросили в стенугранату. Никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб.

Четвертый участник инцидента, судя по всему пришедший вместе со злоумышленниками, снял происходившее на видео и выложил запись в социальные сети.

Полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает личности злоумышленников.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 18 декабря 2025

Стрельба в Тамре и Бир аль-Максуре: один убитый, один тяжелораненый
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 октября 2025

Насилие в арабском секторе: в Тамре обстрелян дом, убит мужчина