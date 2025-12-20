Инцидент в Тамре: злоумышленники обстреляли жилой дом и бросили в него гранату
время публикации: 20 декабря 2025 г., 12:22 | последнее обновление: 20 декабря 2025 г., 13:19
В пятницу, 19 декабря, вечером, трое злоумышленников в масках открыли огонь по одному из жилых домов в Тамре, а затем бросили в стенугранату. Никто не пострадал, но зданию был причинен ущерб.
Четвертый участник инцидента, судя по всему пришедший вместе со злоумышленниками, снял происходившее на видео и выложил запись в социальные сети.
Полиция выясняет обстоятельства инцидента и устанавливает личности злоумышленников.