Насилие в арабском секторе: в Тамре обстрелян дом, убит мужчина

Полиция расследует очередное насильственное преступление в арабском секторе. В городе Тамра неизвестные открыли огонь по жилому дому. В результате обстрела пострадали мужчина и женщина в возрасте около 50 лет.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, где врачи констатировали смерть мужчины. Женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полиция указывает, что речь идет о криминальном инциденте, мотивы и детали происшествия устанавливаются.