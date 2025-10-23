x
23 октября 2025
|
последняя новость: 23:59
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
23 октября 2025
|
23 октября 2025
|
последняя новость: 23:59
23 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Насилие в арабском секторе: в Тамре обстрелян дом, убит мужчина

Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 23 октября 2025 г., 23:19 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 23:26
Насилие в арабском секторе: в Тамре обстрелян дом, убит мужчина
Matanya Tausig/Flash90

Полиция расследует очередное насильственное преступление в арабском секторе. В городе Тамра неизвестные открыли огонь по жилому дому. В результате обстрела пострадали мужчина и женщина в возрасте около 50 лет.

Оба пострадавших были доставлены в больницу, где врачи констатировали смерть мужчины. Женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.

Полиция указывает, что речь идет о криминальном инциденте, мотивы и детали происшествия устанавливаются.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 06 октября 2025

Подано обвинение против жителя Тамры, вымогавшего миллионы
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 23 сентября 2025

Стрельба в Тамре, тяжело ранен молодой мужчина
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 26 июня 2025

Убитый житель Тамры успел перед смертью прислать жене имя убийцы