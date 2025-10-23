Насилие в арабском секторе: в Тамре обстрелян дом, убит мужчина
время публикации: 23 октября 2025 г., 23:19 | последнее обновление: 23 октября 2025 г., 23:26
Полиция расследует очередное насильственное преступление в арабском секторе. В городе Тамра неизвестные открыли огонь по жилому дому. В результате обстрела пострадали мужчина и женщина в возрасте около 50 лет.
Оба пострадавших были доставлены в больницу, где врачи констатировали смерть мужчины. Женщина госпитализирована в состоянии средней степени тяжести.
Полиция указывает, что речь идет о криминальном инциденте, мотивы и детали происшествия устанавливаются.
