В Кирьят-Гате спасли семимесячного малыша с острой аллергией на яйца
время публикации: 20 июля 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 14:52
Волонтеры службы "Ихуд Ацала" спасли жизнь семимесячного малыша, у которого внезапно развилась острая аллергическая реакция после контакта с куриными яйцами у него дома в Кирьят-Гате.
Аллергический приступ сопровождался затруднениями дыхания, отеком гортани и сыпью. Волонтер "Ихуд Ацала" сделал малышу инъекцию адреналина с помощью автоматической шприц-ручки "Эпипен", после чего ребенка доставили в больницу для продолжения лечения.
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