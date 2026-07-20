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Израиль

В Кирьят-Гате спасли семимесячного малыша с острой аллергией на яйца

Спасательные операции
время публикации: 20 июля 2026 г., 14:52 | последнее обновление: 20 июля 2026 г., 14:52
В Кирьят-Гате спасли семимесячного малыша с острой аллергией на яйца
Пресс-служба "Ихуд Ацала"

Волонтеры службы "Ихуд Ацала" спасли жизнь семимесячного малыша, у которого внезапно развилась острая аллергическая реакция после контакта с куриными яйцами у него дома в Кирьят-Гате.

Аллергический приступ сопровождался затруднениями дыхания, отеком гортани и сыпью. Волонтер "Ихуд Ацала" сделал малышу инъекцию адреналина с помощью автоматической шприц-ручки "Эпипен", после чего ребенка доставили в больницу для продолжения лечения.

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