В Кирьят-Гате спасли семимесячного малыша с острой аллергией на яйца

Волонтеры службы "Ихуд Ацала" спасли жизнь семимесячного малыша, у которого внезапно развилась острая аллергическая реакция после контакта с куриными яйцами у него дома в Кирьят-Гате.

Аллергический приступ сопровождался затруднениями дыхания, отеком гортани и сыпью. Волонтер "Ихуд Ацала" сделал малышу инъекцию адреналина с помощью автоматической шприц-ручки "Эпипен", после чего ребенка доставили в больницу для продолжения лечения.