Пожар на строительстве трамвая в Иерусалиме обесточил весь район, идет расследование
время публикации: 14 июля 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 15:23
Полиция начала расследование обстоятельств пожара, произошедшего на строительной площадке линии легкорельсового транспорта в Иерусалиме.
Незадолго до этого сотрудники полиции участка "Лев а-Бира" и пожарно-спасательные службы были направлены в район перекрестка а-Банким после сообщений о звуках взрывов и пожаре.
На месте было установлено, что загорелись электрические кабели на территории строительства линии иерусалимского трамвая. В результате произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее жилые дома и предприятия в этом районе.
Пожар был потушен пожарно-спасательными подразделениями. Полиция проводит осмотр местности и расследует обстоятельства происшествия.
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