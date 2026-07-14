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Израиль

Пожар на строительстве трамвая в Иерусалиме обесточил весь район, идет расследование

Полиция
Расследование
Иерусалим
Пожары
время публикации: 14 июля 2026 г., 15:23 | последнее обновление: 14 июля 2026 г., 15:23
Пожар на строительстве трамвая в Иерусалиме обесточил весь район, идет расследование
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция начала расследование обстоятельств пожара, произошедшего на строительной площадке линии легкорельсового транспорта в Иерусалиме.

Незадолго до этого сотрудники полиции участка "Лев а-Бира" и пожарно-спасательные службы были направлены в район перекрестка а-Банким после сообщений о звуках взрывов и пожаре.

На месте было установлено, что загорелись электрические кабели на территории строительства линии иерусалимского трамвая. В результате произошло масштабное отключение электроэнергии, затронувшее жилые дома и предприятия в этом районе.

Пожар был потушен пожарно-спасательными подразделениями. Полиция проводит осмотр местности и расследует обстоятельства происшествия.

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