Мусульмане отмечают Ид аль-Фитр в Иерусалиме, на Храмовую гору их не пускают
время публикации: 20 марта 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 08:31
В Иерусалиме тысячи мусульман собрались вокруг стен Старого города для массовых молитв, приуроченных к празднику Ид аль-Фитр.
Некоторые пытались прорваться на Храмовую гору, к мечети Аль-Акса. Полиции в ряде случаев пришлось применять средства для разгона толпы.
После начала войны с Ираном (28 февраля) по всему Израилю с целью обеспечения безопасности граждан введены ограничения на массовые собрания. Поэтому групповой доступ на Храмовую гору в последние недели закрыт.
