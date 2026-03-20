Мусульмане отмечают Ид аль-Фитр в Иерусалиме, на Храмовую гору их не пускают

В Иерусалиме тысячи мусульман собрались вокруг стен Старого города для массовых молитв, приуроченных к празднику Ид аль-Фитр.

Некоторые пытались прорваться на Храмовую гору, к мечети Аль-Акса. Полиции в ряде случаев пришлось применять средства для разгона толпы.

После начала войны с Ираном (28 февраля) по всему Израилю с целью обеспечения безопасности граждан введены ограничения на массовые собрания. Поэтому групповой доступ на Храмовую гору в последние недели закрыт.