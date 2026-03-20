20 марта 2026
Мусульмане отмечают Ид аль-Фитр в Иерусалиме, на Храмовую гору их не пускают

время публикации: 20 марта 2026 г., 08:05 | последнее обновление: 20 марта 2026 г., 08:31
В Иерусалиме тысячи мусульман собрались вокруг стен Старого города для массовых молитв, приуроченных к празднику Ид аль-Фитр.

Некоторые пытались прорваться на Храмовую гору, к мечети Аль-Акса. Полиции в ряде случаев пришлось применять средства для разгона толпы.

После начала войны с Ираном (28 февраля) по всему Израилю с целью обеспечения безопасности граждан введены ограничения на массовые собрания. Поэтому групповой доступ на Храмовую гору в последние недели закрыт.

Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 16 марта 2026

Обстрел Иерусалима: обломки иранских ракет упали на Храмовой горе и рядом с Храмом гроба Господня
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 27 февраля 2026

Вторая пятница Рамадана в Иерусалиме: около мечети "Аль-Акса" молились около 100000 мусульман