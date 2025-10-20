Бюджет, война и закон о призыве. Открывается зимняя сессия Кнессета

20 октября открывается зимняя сессия Кнессета. Она продлится до 31 марта 2026 года. В политической системе полагают, что в ходе этой сессии Кнессет будет распущен и станет известна дата следующих парламентских выборов.

Главная задача коалиции в эту сессию – утверждение бюджета на 2026 год. Согласно закону, он должен быть утвержден до 31 марта. Если бюджет не будет принят до этой даты, Кнессет автоматически распускается и объявляются досрочные выборы. В политической системе вероятность утверждения бюджета считается крайне низкой. В предвыборный год правительства стараются не утверждать проекты бюджета.

Коалиция предпримет попытку вернуть ультрартодоксальные партии в правительство. На прошлой неделе глава комиссии Кнессета по иностранным делам и обороне Боаз Бисмут представил принципы, на которых будет основан новый закон о призыве. 21 октября комиссия Бисмута начнет обсуждение этих принципов. В ШАС заявляют, что эти принципы являются "положительным сдвигом". В "Яадут а-Тора" не комментируют их. В Кнессете полагают, что партия ШАС ближе к возвращению в правительство, чем блок ашкеназских ультраортодоксов.

Еще одним источником нестабильности в коалиции является прекращение огня в Газе. Министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир ("Оцма Иегудит") заявил в конце минувшей недели, что покинет коалицию в "известный Нетаниягу срок", если ХАМАС не будет разгромлен, а закон о смертной казни для террористов-убийц не будет принят. В партии "Ционут Датит" воздерживаются от прямых угроз в адрес коалиции.

Одновременно коалиция продолжит попытки возродить к жизни юридическую реформу. Первым законопроектом на повестке дня Кнессета в эту сессию будет предложение депутата Симхи Ротмана по разделению функций юридического советника правительства.

В оппозиции продолжают готовиться к выборам и пытаются по возможности осложнить жизнь коалиции. Партия "Наш дом Израиль" выносит на этой неделе на рассмотрение Кнессета предложение по распространению суверенитета на Иудею и Самарию. Такое предложение должно поставить Нетаниягу перед выбором – голосовать против предложения, за которое выступаю многие в его коалиции, либо голосовать с оппозицией и пойти на возможный конфликт с США.

Оппозиционеры продолжаю и попытки сформировать единый блок в преддверии выборов. Во время

парламентских каникул были проведены несколько встреч глав оппозиционных партий. Ожидается, что лишь после объявления даты выборов станет ясно, в какой форме будут баллотироваться партии и списки в Кнессет 26-го созыва.

На данный момент официальной датой выборов является 27 октября 2026 года. Ранее сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу намерен инициировать проведение досрочных выборов в июне. В интервью 14 каналу ИТВ Нетаниягу заявил, что намерен баллотироваться во главе "Ликуда" на пост главы правительства.