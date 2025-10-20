Пожарные и военные спасатели спасли туристов с высокой скалы

В ходе сложной спасательной операции были спасены трое туристов, застрявших на высокой скале в районе Мертвого моря. Сообщение о бедственном положении туристов поступило в пожарно-спасательную службу 102 в понедельник днем.

Прибывшие на место сотрудники пожарно-спасательного подразделения провели первичную оценку ситуации и приняли решение вызвать на помощь специализированное подразделение по особым спасательным операциям "Лаава" и военно-воздушную спасательную группу 669.

Благодаря скоординированным действиям пожарных и спасателей была проведена безопасная и сложная схема спасения, позволившая эвакуировать трех туристов, которые могли в любой момент сорваться со скалы.

Пострадавшие были переданы медикам, они находятся в удовлетворительном состоянии.