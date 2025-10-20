x
20 октября 2025
последняя новость: 18:36
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
20 октября 2025
20 октября 2025
последняя новость: 18:36
20 октября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
Израиль

Полицейские получили указание не задерживать религиозных уклонистов и дезертиров

Полиция
Призыв ультраортодоксов
время публикации: 20 октября 2025 г., 18:14 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 18:14
Полицейские получили указание не задерживать религиозных уклонистов и дезертиров
Chaim Goldberg/Flash90

Генеральный инспектор полиции Дани Леви отдал распоряжение воздержаться от задержания религиозных уклонистов и дезертиров, вопреки позиции ЦАХАЛа и минюста, ожидающих от полиции содействия. Об этом пишет "Гаарец".

В публикации отмечается, что до настоящего времени, если полицейские случайно останавливали уклониста из ультраортодоксальной общины, они задерживали его и передавали военной полиции. Однако в обновленном тексте директивы говорится, что уклонистов задерживать не следует.

По информации "Гаарец", новая директива, поддержанная генеральным инспектором полиции, была распространена начальником оперативного управления, генерал-майором Давидом Фило, в связи с опасениями массовых протестов представителей ультраортодоксальной общины и из-за нехватки кадров.

Издание пишет, что об изменении позиции полиции стало известно в прошлом месяце во время заседания в министерстве юстиции, на котором всем ведомствам предлагалось представить свои шаги по реализации решения БАГАЦа по вопросу призыва учащихся йешив. На заседании выяснилось, что гражданская полиция практически не помогает военной полиции в этом вопросе.

"Выявление и задержание дезертиров и уклонистов может привести к нарушению общественного порядка, включая протесты и столкновения, как локально, в зоне задержания, так и в других местах", – говорится в инструкции. Полицейским рекомендуется в случае задержания дезертира выдать ему предписание явиться в военную полицию и отпустить.

Израиль
