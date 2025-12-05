Трамп снова напомнил о возможном помиловании Нетаниягу

Президент США Дональд Трамп опубликовал в своей социальной сети Truth Social ссылку на материал о прошении о помиловании, которое премьер-министр Биньямин Нетаниягу подал президенту Израиля Ицхаку Герцогу.

Ссылка на статью англоязычного израильского сайта INN ("Аруц Шева") была опубликована Трампом без каких-либо комментариев. Тем не менее, многими в Израиле этот пост был воспринят как очередной сигнал поддержки премьеру Израиля со стороны американского лидера.

Ранее, в том числе во время визита в Израиль, Трамп неоднократно высказывался по поводу того, президенту Израиля стоит помиловать Нетаниягу. На этот раз напомнил об этом уже после того, как глава правительства Израиля подал прошение президенту Ицхаку Герцогу об амнистии.