В квартире в Реховоте обнаружено тело женщины

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования обстоятельств смерти женщины (примерно 40 лет), тело которой было обнаружено в квартире в Реховоте.

В сообщении отмечается, что состояние тела указывает на то, что женщина умерла несколько дней назад.

Тело передано в Институт судебной медицины для установления причины смерти.