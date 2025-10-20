x
Израиль

В квартире в Реховоте обнаружено тело женщины

Полиция
Расследование
время публикации: 20 октября 2025 г., 21:34 | последнее обновление: 20 октября 2025 г., 21:34

Пресс-служба полиции Израиля

Пресс-служба правоохранительных органов сообщила о начале расследования обстоятельств смерти женщины (примерно 40 лет), тело которой было обнаружено в квартире в Реховоте.

В сообщении отмечается, что состояние тела указывает на то, что женщина умерла несколько дней назад.

Тело передано в Институт судебной медицины для установления причины смерти.

Израиль
