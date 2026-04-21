x
21 апреля 2026
|
последняя новость: 09:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
|
|
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

ХАМАС утверждает, что "коллаборанты" распространяют в Газе отравленные сигареты

Газа
ХАМАС
время публикации: 21 апреля 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 09:09
AP Photo/Hatem Moussa

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в больницу "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, поступили несколько пациентов в состоянии от средней тяжести до тяжелого с признаками легочного отравления.

В публикации утверждается: "Эти люди накануне утром получили сигареты от боевиков, сотрудничающих с оккупационными силами. Первоначальный анализ показывает, что сигареты содержат токсичные вещества, вызывающие одышку, сильное удушье и потерю сознания".

Данные сведения не подтверждаются никакими независимыми источниками. ЦАХАЛ не комментирует. Очевидно, речь идет о попытке обвинить "коллаборантов" в распространении табачных изделий, содержащих отравляющие вещества. ХАМАС контролирует в Газе рынок сигарет и заинтересован в распространении подобных слухов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook