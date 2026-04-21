ХАМАС утверждает, что "коллаборанты" распространяют в Газе отравленные сигареты

Хамасовский "Палестинский информационный центр" передает, что в больницу "Насер" в Хан-Юнисе, на юге сектора Газы, поступили несколько пациентов в состоянии от средней тяжести до тяжелого с признаками легочного отравления.

В публикации утверждается: "Эти люди накануне утром получили сигареты от боевиков, сотрудничающих с оккупационными силами. Первоначальный анализ показывает, что сигареты содержат токсичные вещества, вызывающие одышку, сильное удушье и потерю сознания".

Данные сведения не подтверждаются никакими независимыми источниками. ЦАХАЛ не комментирует. Очевидно, речь идет о попытке обвинить "коллаборантов" в распространении табачных изделий, содержащих отравляющие вещества. ХАМАС контролирует в Газе рынок сигарет и заинтересован в распространении подобных слухов.