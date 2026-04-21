Израиль

В Рамат-Гане задержаны двое подозреваемых в оскорблении военнослужащей

ЦАХАЛ
Полиция
Расследование
время публикации: 21 апреля 2026 г., 20:53 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 20:53
В Рамат-Гане задержаны двое подозреваемых в оскорблении военнослужащей
Пресс-служба полиции Израиля

Полиция Израиля сообщила о задержании двух жителей Шуафата (27 и 17 лет) по подозрению в оскорблении и угрозах в адрес военнослужащей ЦАХАЛа.

По данным полиции, днем подозреваемые выкрикивали оскорбления в адрес девушки в форме, плевали в ее сторону и угрожающе приближались к ней на улице Негба в Рамат-Гане. Прибывшие на место полицейские задержали обоих.

В среду, 22 апреля, полиция намерена обратиться в суд для продления срока их задержания.

