Число убийств в арабском секторе выросло на 18%: с начала года убит 91 человек

40-летний Ахмад Иса из Кафр-Касема был застрелен в своей машине на территории города в понедельник ночью. Он стал 91-й жертвой убийств в арабском секторе с начала 2026 года, и полиция полагает, что мотивом его убийства стала кровная вражда.

Как отмечает Walla, полиция рапортует об успешных операциях по предотвращению насилия, об изъятом оружии, но тем не менее, реальность свидетельствует о полном отсутствии сдерживания.

91 убитый в арабском секторе с начала года против 77 в аналогичный период прошлого года – это реальность продолжающегося насилия.