x
21 апреля 2026
|
последняя новость: 09:56
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
21 апреля 2026
|
21 апреля 2026
|
последняя новость: 09:56
21 апреля 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Число убийств в арабском секторе выросло на 18%: с начала года убит 91 человек

Статистика
Криминал в арабском секторе
Убийства
время публикации: 21 апреля 2026 г., 09:45 | последнее обновление: 21 апреля 2026 г., 09:54
Число убийств в арабском секторе выросло на 18%: с начала года убит 91 человек
Flash90

40-летний Ахмад Иса из Кафр-Касема был застрелен в своей машине на территории города в понедельник ночью. Он стал 91-й жертвой убийств в арабском секторе с начала 2026 года, и полиция полагает, что мотивом его убийства стала кровная вражда.

Как отмечает Walla, полиция рапортует об успешных операциях по предотвращению насилия, об изъятом оружии, но тем не менее, реальность свидетельствует о полном отсутствии сдерживания.

91 убитый в арабском секторе с начала года против 77 в аналогичный период прошлого года – это реальность продолжающегося насилия.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
