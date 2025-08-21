x
21 августа 2025
21 августа 2025
Израиль

Продлен арест угрожавшего убить юрсоветницу: он состоит на психиатрическом учете

Психология
Душевное здоровье
Суд
Призыв ультраортодоксов
Юрсоветник правительства
время публикации: 21 августа 2025 г., 17:53 | последнее обновление: 21 августа 2025 г., 17:57
Продлен арест угрожавшего убить юрсоветницу: он состоит на психиатрическом учете
Yonatan Sindel/Flash90

Мировой суд Иерусалима продлил на сутки срок содержания под стражей 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в преследовании и угрозах в адрес юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

Как сообщает 12 канал ИТВ, в полицию обратился бывший главный раввин Израиля Ицхак Йосеф – подозреваемый попросил его благословения (разрешения на убийство, "дин родеф"). В письме, присланном раввину, подозреваемый написал: "Я готов убить юридическую советницу правительства, если получу на это согласие трех мудрецов поколения".

Полиция просила продлить арест подозреваемого на неделю, подчеркивая, что он опасен. Однако представитель полиции не смог подтвердить, что подозреваемый как-либо приближался или обращался к самой Гали Баарав-Миаре.

Адвокат подозреваемого заявил, что речь идет о человеке с историей психиатрических заболеваний и без криминального прошлого, и поэтому будет достаточно запретительного ордера.

Судья распорядилась о продлении ареста подозреваемого на один день и распорядилась отправить его на психиатрическую экспертизу.

Израиль
