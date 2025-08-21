Продлен арест угрожавшего убить юрсоветницу: он состоит на психиатрическом учете

Мировой суд Иерусалима продлил на сутки срок содержания под стражей 36-летнего жителя столицы, подозреваемого в преследовании и угрозах в адрес юридической советницы правительства Гали Баарав-Миары.

Как сообщает 12 канал ИТВ, в полицию обратился бывший главный раввин Израиля Ицхак Йосеф – подозреваемый попросил его благословения (разрешения на убийство, "дин родеф"). В письме, присланном раввину, подозреваемый написал: "Я готов убить юридическую советницу правительства, если получу на это согласие трех мудрецов поколения".

Полиция просила продлить арест подозреваемого на неделю, подчеркивая, что он опасен. Однако представитель полиции не смог подтвердить, что подозреваемый как-либо приближался или обращался к самой Гали Баарав-Миаре.

Адвокат подозреваемого заявил, что речь идет о человеке с историей психиатрических заболеваний и без криминального прошлого, и поэтому будет достаточно запретительного ордера.

Судья распорядилась о продлении ареста подозреваемого на один день и распорядилась отправить его на психиатрическую экспертизу.