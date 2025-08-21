Канадские спонсоры подарили МАДА машину скорой помощи памяти Шири, Кфира и Ариэля Бибас

Новая машина скорой помощи была передана "Маген Давид Адом" для обслуживания жителей населенных пунктов Отеф Аза. Амбуланс, приобретенный группой спонсоров из Канады, посвящен памяти Шири Бибас и двоих ее малышей Ариэля и Кфира, убитых террористами ХАМАСа в плену, и памяти родителей Шири – Йоси и Магрит Зильберман, убитых террористами во время резни в кибуце Нир-Оз.

Церемония передачи амбуланса прошла при участии главы местного совета Эшколь Михаль Узияу, заместителя директора округа Негев в МАДА Шая Хамо, генерального директора Ассоциации друзей МАДА в Канаде Сиднея Бенизри, представителей группы спонсоров и сестры Шири Бибас, тети Ариэля и Кфира и дочери Йоси и Магрит Зильберман Даны Зильберман.

Выступая перед собравшимися, Дана Зильберман сказала, что подаренная "Маген Давид Адом" машина скорой помощи станет благословением памяти ее убитых террористами близких. "И с каждым вызовом на спасение жизни, с каждым ребенком, женщиной или мужчиной, которым будет оказана помощь, мои любимые продолжат жить", – подчеркнула она.