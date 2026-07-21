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Израиль

В деревне Яфия в результате вооруженного нападения тяжело ранен подросток

Криминал в арабском секторе
время публикации: 21 июля 2026 г., 18:52 | последнее обновление: 21 июля 2026 г., 18:52
В деревне Яфия в результате вооруженного нападения тяжело ранен подросток
Пресс-служба полиции Израиля

В деревне Яфия, на севере Израиля, в результате вооруженного нападения ранен подросток. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что юноша (примерно 15 лет) был доставлен в Английскую больницу в Нацерете. Его ранение оценивается медиками как тяжелое.

Полиция ведет расследование обстоятельств, при которых был ранен юноша.

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