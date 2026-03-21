последняя новость: 22:31
Здоровье

В "Сороку" поступили 35 пострадавших при обстреле Димоны, включая тяжелораненого мальчика

время публикации: 21 марта 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 21 марта 2026 г., 21:20
Пресс-служба больницы "Сорока", Беэр-Шева

В больницу "Сорока" в Беэр-Шеве были доставлены 38 человек, пострадавших в результате ракетного обстрела Димоны, сообщил заместитель директора медцентра "Сорока" профессор Рои Кессус.

Двое пострадавших доставлены в отделение травматологии – 12-летний мальчик, который находится в тяжелом состоянии, после стабилизации состояния помещен в операционную на срочную операцию, еще один человек в возрасте около 20 лет находится в состоянии средней степени тяжести.

Остальные пострадавшие получили легкие травмы или находятся в состоянии сильного нервного шока.

МАДА сообщает всего о 54 пострадавших, некоторым была оказана медицинская помощь на месте, и госпитализация не потребовалась.

