Если бы выборы состоялись сегодня, "Ликуд" остался бы крупнейшей фракцией: опросы

В конце недели ряд крупнейших израильских СМИ традиционно публикуют результаты социологических опросов о настроениях избирателей и об электоральных тенденциях.

В соответствии с опросом, проведенным по заказу 12 канала ИТВ, если бы выборы были сегодня, партии нынешней коалиции получили бы всего 52 депутатских мандата, тогда как оппозиция получила бы 68 мандатов (важно отметить, что в оппозицию опросы включают и партии, которые еще не баллотировались в Кнессет).

По опросу 12 канала ИТВ, самой крупной партией в парламенте был бы "Ликуд" с 27 мандатами, на втором месте – новая партия Нафтали Беннета под рабочим названием "Беннет 2026" с 22 депутатами. "Демократы" под руководством Яира Голана получили бы 10 депутатских мест, далее следуют "Еш Атид" Яира Лапида с девятью мандатами. По девять мандатов получили бы и "Наш дом Израиль" и ШАС. Партия Гади Айзенкота "Яшар" , "Яадут а-Тора" и "Оцма Иегудит" получили бы по восемь мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и РААМ завоевали бы по пять депутатских мест в Кнессете.

"Кахоль Лаван" под руководством Бени Ганца, "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича, БАЛАД и "Резервисты" по результатам опроса 12 канала ИТВ электоральный барьер не проходят.

Опрос, проведенный по заказу 14 канала, дает несколько иные результаты: партия "Ликуд" будет крупнейшей партией в Кнессете с 34 депутатскими мандатами, "Беннет 2026" получит 12 мест в Кнессете, ШАС и "Демократы" получат по 11 мандатов, "Наш дом Израиль" – 10, "Яадут а-Тора" наберет девять депутатских мандатов, "Яшар" Гади Айзенкота получит семь мест в Кнессете, "Оцма Иегудит" Итамара Бен-Гвира – шесть, РААМ также получит шесть мандатов, ХАДАШ-ТААЛ и "Еш Атид" получают по пять мест в парламенте, "Ционут Датит" Бецалеля Смотрича на последнем месте с четырьмя мандатами. "Кахоль Лаван" Бени Ганца и БАЛАД электоральный барьер не проходят.

В соответствии с опросом "Маарива" "Ликуд" будет самой большой фракцией Кнессета с 25 мандатами, "Беннет 2026" на втором месте с 23 мандатами, далее следуют "Демократы" с 11 депутатами. "Еш Атид", "Наш дом Израиль", "Оцма Иегудит" и "Яшар" Гади Айзенкота получают по девять мандатов каждая, ШАС получает восемь мандатов, "Яадут а-Тора" – семь. Арабские ХАДАШ-ТААЛ и РААМ получили бы по пять мандатов. "Кахоль Лаван", "Ционут Датит", "Резервисты" и БАЛАД электоральный барьер не проходят.