Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с ХАМАСом

По информации, полученной ЦАХАЛом и ШАБАК, представители "Красного Креста" выехали к месту, указанному ХАМАСом, на юге сектора Газы, где им будут переданы гробы с останками израильтян.

Ранее ХАМАС объявил об обнаружении останков двух израильских заложников, которые будут переданы Израилю в 21:00.

Пресс-служба ЦАХАЛа призывает граждан соблюдать максимальную тактичность и дождаться официального опознания, результаты которого будут в первую очередь переданы семьям заложников.