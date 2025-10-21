x
21 октября 2025
Представители "Красного Креста" направляются к месту встречи с ХАМАСом

время публикации: 21 октября 2025 г., 20:58 | последнее обновление: 21 октября 2025 г., 22:04
Представители "Красного Креста" направляются на место встречи с ХАМАСом
AP Photo /Abdel Kareem Hana

По информации, полученной ЦАХАЛом и ШАБАК, представители "Красного Креста" выехали к месту, указанному ХАМАСом, на юге сектора Газы, где им будут переданы гробы с останками израильтян.

Ранее ХАМАС объявил об обнаружении останков двух израильских заложников, которые будут переданы Израилю в 21:00.

Пресс-служба ЦАХАЛа призывает граждан соблюдать максимальную тактичность и дождаться официального опознания, результаты которого будут в первую очередь переданы семьям заложников.

