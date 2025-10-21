Серийная хулиганка из Хайфы пробивала шины автомобилей: полиция ищет жертв

Сотрудники полиции задержали 34-летнюю жительницу Хайфы, подозреваемую в умышленной порче десятков автомобилей в районе Кирьят-Шмуэль. По данным расследования, женщина пробивала шины у множества машин, припаркованных на улицах Кдошей а-Шоа, Штерн и Шапира.

Расследование началось около недели назад после поступления жалоб о множестве случаев вандализма, сосредоточенных в одном районе. Следователи участка Звулун установили личность подозреваемой и задержали ее. Суд продлил срок ее содержания под стражей до четверга 26 октября.

В полиции подчеркивают, что продолжают бороться с имущественными преступлениями, наносящими ущерб гражданам, и призвали пострадавших автовладельцев, которые еще не подали заявление, сделать это в ближайшие дни.

Мотивы женщины в сообщении полиции не указываются.