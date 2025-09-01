Любителю наносить граффити "В Газе происходит Холокост" на месяц запретили въезд в Иерусалим

Мировой суд в Иерусалиме освободил из-под стражи 27-летнего гражданина, наносившего надписи "В Газе происходит Холокост" (יש שואה בעזה) в разных районах города, сообщает "Кан". По решению суда, ему на месяц запрещен въезд в Иерусалим. Какие меры будут приняты в случае нарушения этого запрета, непонятно.

Ранее в сообщениях полиции говорилось, что речь идет о жителе Иерусалима.

Этот человек уже трижды подвергался аресту за нанесение однотипных надписей в разных районах столицы Израиля. И трижды его освобождали из-под стражи на ограничительных условиях.

11 августа этот гражданин был задержан за то, что нанес граффити "В Газе происходит Холокост" на Стену Плача неподалеку от Магрибских ворот, ведущих на Храмовую гору, и еще в нескольких местах в центре города, в том числе на стене Большой синагоги. После ареста он был освобожден по решению суда из-под стражи на строгих ограничительных условиях. Однако нарушил постановление суда и вновь совершил акт вандализма.

26 августа его снова задержали по подозрению в нанесении граффити "В Газе происходит Холокост" на Храм Гроба Господня в Старом городе. При повторном аресте у подозреваемого была изъята емкость с краской, которая использовалась для нанесения граффити. Задержанный был доставлен в суд для принятия решения о продлении срока содержания его под стражей, но вскоре его отпустили на ограничительных условиях.

31 августа "граффитиман" был задержан с плакатом о "Холокосте в Газе" при попытке написать тот же текст краской на тротуаре в районе трамвайной станции в Иерусалиме.