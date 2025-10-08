В Кирьят-Бялике в результате ЧП на стройке тяжело травмирован рабочий
время публикации: 08 октября 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 18:02
На одной из стройплощадок в Кирьят-Бялике на рабочего упал тяжелый предмет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что иностранный рабочий (мужчина примерно 45 лет) получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.
Министерство труда и полиция начали расследование обстоятельств происшествия.
Ссылки по теме