Израиль

В Кирьят-Бялике в результате ЧП на стройке тяжело травмирован рабочий

время публикации: 08 октября 2025 г., 18:02 | последнее обновление: 08 октября 2025 г., 18:02
В Кирьят-Бялике в результате ЧП на стройке тяжело травмирован рабочий
Yossi Aloni/Flash90

На одной из стройплощадок в Кирьят-Бялике на рабочего упал тяжелый предмет. Парамедики службы скорой помощи "Маген Давид Адом" передали, что иностранный рабочий (мужчина примерно 45 лет) получил тяжелые травмы, он доставлен в больницу РАМБАМ в Хайфе.

Министерство труда и полиция начали расследование обстоятельств происшествия.

