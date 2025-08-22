Семь морских черепах выпущены на природу на пляже Бейт-Янай после длительного лечения

Долгожданный праздник устроили специалисты Управления природы и парков семи морским черепахам, которые много месяцев проходили лечение и реабилитацию в Центре спасения морских черепах. Шуваль, Карсо, Лула, Бейби, Бибек, Эйнат и Дуду вернулись на природу в ходе торжественной церемонии на пляже Бейт-Янай.

Шесть взрослых бурых черепах логгерхед и одна зеленая черепаха были спасены в феврале и в марте этого года, штормами их выбросило на израильском побережье. Самая серьезная травма в результате штормов – это баротравмы, повреждение легких в результате резкого изменения давления и ударной волны.

Главный смотритель Центра спасения морских черепах Гай Ивги рассказал, что благодаря неравнодушным гражданам, нашедшим черепах на побережье, и при участии волонтеров и инспекторов Управления природы и парков черепахи были доставлены в Центр на лечение. Каждая из них получила терапию и реабилитацию, соответствующую ее потребностям, чтобы здоровой и сильной вернуться обратно на природу.

Самка головастой морской черепахи (логгерхед), получившая кличку Карсо, попала в Центр спасения во время зимнего шторма в феврале этого года. Ее нашел гулявший на пляже Гааш Авив Раз: черепаха была перевернута на спину. Вначале Раз подумал, что черепаха погибла, но к его удивлению, она оказалась жива. Волонтеры Оад Савир и Дани Карсо вместе с парамедиком Спасательного подразделения округа Шарон спасли черепаху и доставили ее в Центр спасения. За время лечения Карсо набрала 11 кг и была выпущена с весом 51 кг. Авив Раз вместе со своей семьей приехал на церемонию освобождения морских черепах и проводил Карсо обратно в море.

В Центре спасения морских черепах подчеркивают: если вы нашли черепаху, запутавшуюся в сети или в любом другом мусоре, нельзя снимать его с черепахи – это может усугубить травму и даже убить животное. Следует немедленно вызвать помощь по телефону *3639, дождаться рядом с черепахой прибытия специалистов и передать ее на лечение.