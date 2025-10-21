54-летний Мишель Кадош из Сдерота, убийца Миран Битон, умер в больнице

54-летний Мишель Кадош, который подозревается в жестоком убийстве своей бывшей сожительницы 37-летней Миран Битон, умер в больнице "Сорока" от последствий попытки самоубийства. Он находился в отделении интенсивной терапии в тяжелом состоянии с 25 сентября, когда он убил женщину и выстрелил в себя.

Напомним, Кадош за рулем своего автомобиля преследовал Битан, которая ехала в своей машине в Сдерот. Возле фермы "Шикмим" Кадош намеренно врезался в машину женщины, сразу после этого несколько раз выстрелив в Битан из пистолета. Женщина получила критические ранения, ее машина скатилась на обочину. Миран Битан скончалась по дороге в больницу.

Мишель Кадош проехал еще несколько километров от места преступления, и неподалеку от кибуца Рухама он выстрелил в себя, пытаясь покончить жизнь самоубийством. Медики "Маген Давид Адом" оказали ему неотложную помощь, после чего эвакуировали его в больницу "Сорока" в тяжелом состоянии.

Как сообщает "Кан", полиция считает убийство спланированным и преднамеренным: у Мишеля Кадоша была лицензия на оружие, однако к моменту убийства женщины она давно истекла. Найденный в его машине пистолет не зарегистрирован на него, он не связан с лицензией.

Мишель Кадош и Миран Битан жили раздельно в Сдероте, у обоих есть дети от предыдущих браков – у Миран остался сиротой десятилетний сын, у Кадоша трое детей. Ранее сообщалось, что Миран Битан обращалась в полицию в связи с преследованиями и нападением, но полиция закрыла дело.