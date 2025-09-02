Бывший "Мистер Израиль" и его жена-воспитательница подозреваются в наркоторговле

Воспитательница детского сада в Ришон ле-Ционе Лиор Давид и ее муж Лирой Бен Шошан, обладатель титула "Мистер Израиль" 2012 и 2013 годов, по сообщению полиции, были арестованы в торговом центре с наркотиками в товарных количествах.

Мировой суд Ришон ле-Циона продлил срок подозреваемых под стражей на четыре дня. В ходе судебного заседания были представлены данные об аресте подозреваемых: их поведение вызвало подозрение сотрудников полиции, заметивших пару в торговом центре днем на прошлой неделе. Во время обыска в их машине обнаружили крупную сумму денег и наркотики.

Как сообщает сайт новостной службы 12 канала ИТВ, всего у подозреваемых обнаружили около 500 граммов порошка, по предположению следствия, кокаина, и 190 граммов гашиша. На допросе они утверждали, что наркотики подбросили в их машину без их ведома.