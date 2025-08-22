Подано обвинение по делу о сети борделей, созданной в Израиле выходцами из бывшего СССР

Государственная прокуратура подала в Тель-Авивский окружной суд обвинения против Аллы Кацман (63 года) из Тель-Авива, Алекса Зеэви (43 года) из Хайфы и Аллы Литвински (52 года) из Ришон ле-Циона. Они обвиняются в доставке женщин в Израиль для занятия проституцией, содержании борделей и других преступлениях.

В обвинительном заключении сказано, что эти граждане доставляли женщин из-за границы в Израиль для занятия проституцией, предоставляя ложные сведения пограничным службам. Набор они осуществляли путем размещения рекламных объявлений (в странах бывшего СССР), затем организовывали встречу женщин в аэропорту, размещали их в арендованных ими квартирах в Тель-Авиве, Хайфе, Кирьят-Бялике и Эйлате, а также публиковали их фотографии в социальных сетях для привлечения клиентов. Во время пребывания в Израиле эти женщины были обязаны выплачивать владельцам сети часть арендной платы и половину гонораров, получаемых от клиентов. Ответчики напрямую контактировали с клиентами, устанавливали цены на услуги и занимались рекламой сексуальных услуг.

Кроме того, следствием было установлено, что однажды Алекс Зеэви пришел в одну из квартир, где остановились женщины, и, приняв там душ, изнасиловал одну из них. В другом случае Литвински ударила одну из женщин, за отказ отдать ей деньги.

Ранее полиция Израиля сообщала, что расследование проводилось совместно с правоохранительными органами Беларуси. Была завербована гражданка Беларуси, которая договорилась о работе с операторами этой сети. 4 августа 2025 года эта женщина прибыла в аэропорт "Бен-Гурион", вскоре она выявила руководителей сети. И 5 августа подозреваемые были арестованы.

Следствием установлено, что подозреваемые занимались ввозом женщин из-за рубежа, в основном из стран бывшего СССР, размещением их в Израиле и сутенерством с целью продажи сексуальных услуг. Доходы сети оцениваются в сотни тысяч шекелей в месяц. В ходе обысков в доме и квартире подозреваемых, которые использовались как "домашние бордели", были изъяты десятки тысяч шекелей наличными, автомобиль класса люкс и мобильные телефоны.