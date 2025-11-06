"Катаргейт": суд обязал полицию вернуть Йонатану Уриху телефоны и компьютер

Суд постановил, что полиция должна вернуть советнику главы правительства Йонатану Уриху принадлежащие ему электронные устройства – два телефона и компьютер, которые были изъяты в интересах следствия восемь месяцев назад. Вместе с тем, суд отсрочил исполнение данного решения, предоставляя полиции возможность подать апелляцию.

Судья мирового суда Менахем Мизрахи отказался выполнить просьбу полиции о продлении срока удержания электронных устройств еще на 180 дней. Он подверг критике следователей, которые обосновали свою просьбу "будущей надеждой" взломать устройства, и заявил, что полиция, по сути, "стреляет в темноте, не имея ни малейшего представления, содержатся ли вообще на этих устройствах какие-либо доказательства".

Судья отметил, что полиция не располагает технической возможностью взломать устройства, защищенные паролем, а отказ Уриха предоставить коды доступа является его правом не свидетельствовать против себя. Судья подчеркнул, что отказ выдать пароль не может быть использован против подозреваемого.