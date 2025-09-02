x
02 сентября 2025
Израиль

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации боевика, удерживавшего в плену трех израильских заложниц

Газа
Война с ХАМАСом
Пресс-служба ЦАХАЛа
ХАМАС
ЦАХАЛ
время публикации: 02 сентября 2025 г., 22:19 | последнее обновление: 02 сентября 2025 г., 22:25
ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили о ликвидации боевика, удерживавшего в плену трех израильских заложниц
Пресс-служба ЦАХАЛа

ЦАХАЛ и ШАБАК сообщили, что в ходе операции, осуществленной 28 августа, в районе города Газа был ликвидирован Хазам Ауни Наим, удерживавший в плену трех израильтянок: Эмили Дамари, Роми Гонен, Нааму Леви. Девушки были освобождены из плены в январе 2025 года.

По данным израильских спецслужб, во время войны Хазам Ауни Наим выполнял несколько важных функций в бригаде города Газа террористической организации ХАМАС. Он был "офицером военной разведки", а также был ближайшим помощником командира бригады Эз аль-Дина Хадада.

В совместном заявлении ЦАХАЛа и ШАБАКа говорится, что они продолжат решительно действовать против террористических группировок в секторе Газы и будут устранять любую угрозу гражданам Израиля.

Израиль
