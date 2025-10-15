x
Израиль

Разрешено к публикации: Эмили Дамари в момент похищения ХАМАСом служила в МАГАВ

Полиция
Газа
Заложники
ХАМАС
время публикации: 15 октября 2025 г., 17:06 | последнее обновление: 15 октября 2025 г., 17:16
Разрешено к публикации: Эмили Дамари в момент похищения ХАМАСом служила в МАГАВ
Yonatan Sindel/Flash90

В течение двух лет эта информация была запрещена к публикации из-за опасений за жизнь Эмили Дамари, похищенной 7 октября 2023 года из кибуца Кфар-Аза. Только сегодня, 15 октября, запрет был снят.

На момент похищения Эмили Дамарии служила в пограничной полиции по контракту.

Радиостанция "Кан Бет" отмечает, что в апреле 2023 года Дамари была одной из участниц конференции "Женщины страны", на которой она рассказывала о своей службе в Хевроне.

Эмили Дамари была освобождена из Газы в рамках сделки с ХАМАСом 20 января 2025 года. Она провела в плену 471 день.

