16-летний подросток задержан по подозрению в поджоге рамат-ганского кафе, работающего по субботам

Сотрудники отделения полиции по борьбе с преступностью округа Дан задержали еще одного подозреваемого в поджоге кафе в Рамат-Гане, работающего по субботам.

Пресс-служба полиции передала, что задержанному 16 лет, он является жителем центра страны. 23 июля полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока его ареста.