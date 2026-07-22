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Израиль

16-летний подросток задержан по подозрению в поджоге рамат-ганского кафе, работающего по субботам

Полиция
время публикации: 22 июля 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 17:09
16-летний подросток задержан по подозрению в поджоге рамат-ганского кафе, работающего по субботам
Flash90. Фото: М.Шай

Сотрудники отделения полиции по борьбе с преступностью округа Дан задержали еще одного подозреваемого в поджоге кафе в Рамат-Гане, работающего по субботам.

Пресс-служба полиции передала, что задержанному 16 лет, он является жителем центра страны. 23 июля полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока его ареста.

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