16-летний подросток задержан по подозрению в поджоге рамат-ганского кафе, работающего по субботам
время публикации: 22 июля 2026 г., 17:09 | последнее обновление: 22 июля 2026 г., 17:09
Сотрудники отделения полиции по борьбе с преступностью округа Дан задержали еще одного подозреваемого в поджоге кафе в Рамат-Гане, работающего по субботам.
Пресс-служба полиции передала, что задержанному 16 лет, он является жителем центра страны. 23 июля полиция намерена обратиться в суд с просьбой о продлении срока его ареста.
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