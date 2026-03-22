Израиль

ЦАХАЛ проверяет вероятность того, что Офер Мошкович в Мисгав-Аме был убит огнем ЦАХАЛа

время публикации: 22 марта 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 19:11
Ayal Margolin/FLASH90

Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведении проверки утреннего обстрела кибуца Мисгав-Ам, в результате которого погиб Офер Мошкович.

Проверяется вероятность того, что израильтянин был убит огнем ЦАХАЛа.

ЦАХАЛ выражает соболезнования семье погибшего и поддерживает контакт с кибуцем.

59-летний Офер Мошкович был бойцом отряда быстрого реагирования кибуца и управляющим плантацией по выращиванию авокадо.

Ранее сообщалось, что он погиб в результате прицельного попадания противотанкового снаряда, выпущенного с территории Ливана, в его автомобиль.

