ЦАХАЛ проверяет вероятность того, что Офер Мошкович в Мисгав-Аме был убит огнем ЦАХАЛа
время публикации: 22 марта 2026 г., 19:04 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 19:11
Пресс-служба Армии обороны Израиля сообщила о проведении проверки утреннего обстрела кибуца Мисгав-Ам, в результате которого погиб Офер Мошкович.
Проверяется вероятность того, что израильтянин был убит огнем ЦАХАЛа.
ЦАХАЛ выражает соболезнования семье погибшего и поддерживает контакт с кибуцем.
59-летний Офер Мошкович был бойцом отряда быстрого реагирования кибуца и управляющим плантацией по выращиванию авокадо.
Ранее сообщалось, что он погиб в результате прицельного попадания противотанкового снаряда, выпущенного с территории Ливана, в его автомобиль.
