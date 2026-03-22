x
22 марта 2026
|
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
22 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Ракетный обстрел Димоны и гостиниц Мертвого моря из Ирана

Война с Ираном
время публикации: 22 марта 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 18:37
Nati SHohat/ Flash90

В 18:25 сигнал тревоги прозвучал в Димоне, Иерухаме, Мерхав Аме, Неве Зохаре и гостиницах Мертвого моря в связи с ракетным обстрелом из Ирана.

По предварительной информации, из Ирана была запущена одна ракета и она была перехвачена.

По данным на 18:37, в службу скорой помощи не поступало сообщений о раненых.

Информация уточняется.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
23-й день войны "Рычание льва": тяжелые последствия обстрелов юга Израиля
Падение иранской ракеты в Димоне: сильные разрушения, десятки пострадавших. Фоторепортаж
Раввин о попадании ракеты в Димоне: несмотря на ущерб, произошла большая милость