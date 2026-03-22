Ракетный обстрел Димоны и гостиниц Мертвого моря из Ирана

В 18:25 сигнал тревоги прозвучал в Димоне, Иерухаме, Мерхав Аме, Неве Зохаре и гостиницах Мертвого моря в связи с ракетным обстрелом из Ирана.

По предварительной информации, из Ирана была запущена одна ракета и она была перехвачена.

По данным на 18:37, в службу скорой помощи не поступало сообщений о раненых.

Информация уточняется.