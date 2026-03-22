Ракетный обстрел Димоны и гостиниц Мертвого моря из Ирана
время публикации: 22 марта 2026 г., 18:29 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 18:37
В 18:25 сигнал тревоги прозвучал в Димоне, Иерухаме, Мерхав Аме, Неве Зохаре и гостиницах Мертвого моря в связи с ракетным обстрелом из Ирана.
По предварительной информации, из Ирана была запущена одна ракета и она была перехвачена.
По данным на 18:37, в службу скорой помощи не поступало сообщений о раненых.
Информация уточняется.
