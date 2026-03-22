ЦАХАЛ подтвердил ликвидацию боевика ХАМАСа в Газе

Пресс-служба Армии обороны Израиля подтвердила, что точечным ударом в секторе Газы был ликвидирован боевик. По данным израильской разведки, боевик представлял непосредственную угрозу для граждан и для государства Израиль.

Военные подчеркивают: перед нанесением удара были приняты меры по минимизации ущерба для мирного населения.

Силы ЦАХАЛа Южного военного округа действуют в секторе Газы в соответствии с условиями соглашения о прекращении огня.