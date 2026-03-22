Уровень воды в Кинерете поднялся за выходные на восемь сантиметров
время публикации: 22 марта 2026 г., 09:19 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 09:19
Управление водных ресурсов сообщило, что по последним данным, уровень воды в Кинерете составляет -212,92 метра.
За минувшие выходные уровень воды в озере поднялся на восемь сантиметров, а с минимальной отметки, зафиксированной в декабре, он вырос на 53 сантиметра.
Таким образом, уровень воды в Кинерете находится на 4,13 метра ниже верхней красной линии.
