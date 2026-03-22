Минпрос опубликовал порядок работы учебных заведений на Песах

время публикации: 22 марта 2026 г., 20:05 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 20:45
Chen Leopold/FLASH90

Министерство просвещения объявило, что в понедельник, 23 марта, фронтальные занятия во всех учебных заведениях, включая специальное образование, проводиться не будут. Уроки будут проводиться дистанционно.

При этом продолжат работать специальные программы неформального образования, программы для подростков из "группы риска", образовательные центры при больницах. Будут проводиться практические экзамены и подготовка к экзаменам в малых группах в соответствии с указаниями Службы тыла.

Во вторник, 24 марта, начнутся пасхальные каникулы, при этом учебные заведения специального образования продолжат работу в соответствии с указанием Службы тыла.

Детские лагеря (программы "Ницаним") на время каникул будут работать только в тех городах и поселках, местные советы которых примут соответствующее решение.

Отменяется организованный подвоз детей к месту проведения занятий.

