Смотрич потребовал от министра просвещения отменить дистанционное обучение в школах

Министр финансов Бецалель Смотрич потребовал от министра просвещения Йоава Киша немедленно прекратить дистанционное обучение в школах, а пропущенные из-за войны дни восполнить за счет летних каникул. По словам Смотрича, нынешний формат обучения не отвечает ни интересам экономики, ни системы образования. Перенос учебных дней на лето обеспечит более эффективную учебу и поможет работающим родителям.

Йоав Киш отверг это требование, заявив, что не намерен в одиночку противостоять учительским профсоюзам. "Пусть министр финансов сам садится за стол переговоров с председателем профсоюза учителей Яфой Бен-Давид", – передал министр просвещения.