Возобновлено движение поездов между Иерусалимом и Герцлией
время публикации: 22 марта 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 15:41
Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о завершении ремонта поврежденной контактной сети на станции "Савидор" в Тель-Авиве.
После завершения ремонта восстановлено движение поездов на линии "Ицхак Навон" в Иерусалиме и Герцлией.
В компании отмечают, что линия работает в полном объеме, включая специальные ночные поезда, которые были запущены после начала операции "Рычание льва".
