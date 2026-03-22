22 марта 2026
Израиль

Возобновлено движение поездов между Иерусалимом и Герцлией

время публикации: 22 марта 2026 г., 15:41 | последнее обновление: 22 марта 2026 г., 15:41
Компания "Ракевет Исраэль" сообщила о завершении ремонта поврежденной контактной сети на станции "Савидор" в Тель-Авиве.

После завершения ремонта восстановлено движение поездов на линии "Ицхак Навон" в Иерусалиме и Герцлией.

В компании отмечают, что линия работает в полном объеме, включая специальные ночные поезда, которые были запущены после начала операции "Рычание льва".

