Силы ЦАХАЛа в секторе Газы ликвидировали еще троих боевиков из группы, пытавшейся скрыться в туннеле в Рафиахе. Террористы, замеченные бойцами бригады "Нахаль", были уничтожены после того, как вышли из подземной инфраструктуры.

В двух других инцидентах на севере сектора бойцы ЦАХАЛа выявили четырех террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к военнослужащим, представляя для них непосредственную угрозу. Действуя в сотрудничестве с ВВС, бойцы ЦАХАЛа открыли огонь и ликвидировали двух из четырех террористов.