x
22 ноября 2025
|
последняя новость: 20:44
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 ноября 2025
|
22 ноября 2025
|
последняя новость: 20:44
22 ноября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Силы ЦАХАЛа в секторе Газы ликвидировали еще троих боевиков

Война "Железные мечи"
Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 22 ноября 2025 г., 16:54 | последнее обновление: 22 ноября 2025 г., 17:04
Силы ЦАХАЛа в секторе Газы ликвидировали еще троих боевиков
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа в секторе Газы ликвидировали еще троих боевиков из группы, пытавшейся скрыться в туннеле в Рафиахе. Террористы, замеченные бойцами бригады "Нахаль", были уничтожены после того, как вышли из подземной инфраструктуры.

В двух других инцидентах на севере сектора бойцы ЦАХАЛа выявили четырех террористов, которые пересекли "желтую линию" и приблизились к военнослужащим, представляя для них непосредственную угрозу. Действуя в сотрудничестве с ВВС, бойцы ЦАХАЛа открыли огонь и ликвидировали двух из четырех террористов.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

Силы ЦАХАЛа прочесывают район Рафиаха для обнаружения террористов
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

В Рафиахе ликвидированы шестеро террористов, еще пятеро задержаны
// https://www.newsru.co.il/ // Израиль // 21 ноября 2025

ЦАХАЛ: на юге Газы ликвидированы 11 террористов, вышедших из туннеля. Видео