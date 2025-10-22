Политический кризис: у коалиции нет большинства в Кнессете

Коалиция отозвала все законопроекты, запланированные к рассмотрению на пленарном заседании Кнессета 22 октября.

Это решение было принято в связи с отсутствием большинства у коалиции. Помимо прочего снят с рассмотрения законопроект о разделении функций юридического советника правительства.

Коалиция не имеет большинства на голосованиях с того момента, как ШАС и "Яадут а-Тора" вышли из правительства и не голосуют с коалицией. Из партии "Еш Атид" передали: "Сегодня еще один день без утверждения законопроектов правительства меньшинства".

В центре внимания в Кнессете законопроект, который намерена представить партия "Наш дом Израиль" о распространении суверенитета на Маале-Адумим. Нетаниягу не заинтересован в утверждении этого законопроекта из-за возражений со стороны администрации США. В то же время, "Ликуд" не может позволить себе голосовать против такого предложения, которое поддерживают большинство избирателей партии. Вероятнее всего депутаты от "Ликуда" покинут зал в момент голосования. Фракции "Оцма Иегудит" и "Ционут Датит" поддержат законопроект. В окружении Нетаниягу опасаются, что "Еш Атид" и "Кахоль Лаван" также не станут голосовать против. Решающей будет позиция ультраортодксальных партий. В руководстве коалицией надеются, что ШАС и "Яадут а-Тора" проголосуют против.

Партия "Ноам" также намерена представить законопроект о распространении суверенитета на Иудею и Самарию. В отличие от НДИ, "Ноам" предлагает распространить суверенитет на всю Иудею и Самарию. Накануне Нетаниягу пытался убедить главу "Ноам" Ави Маоза отложить рассмотрение законопроекта. Маоз отклонил просьбу премьер-министра. Ожидается, что закон будет отклонен.