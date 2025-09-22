x
22 сентября 2025
|
последняя новость: 21:58
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
22 сентября 2025
|
22 сентября 2025
|
последняя новость: 21:58
22 сентября 2025
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "Флотилии Сумуда"

Газа
МИД
ХАМАС
Израиль
время публикации: 22 сентября 2025 г., 21:04 | последнее обновление: 22 сентября 2025 г., 21:10
МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "Флотилии Сумуда"
Фото NEWSru.co.il

МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "глобальной флотилии Сумуда", направляющихся к побережью сектора Газы.

"Израиль не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения морской блокады", – говорится в сообщении.

Власти Израиля предложили участникам флотилии зайти в порт Ашкелона, чтобы передать гуманитарную помощь для сектора Газы. "Если участники флотилии искренне желают доставить гуманитарную помощь, а не оказать помощь ХАМАСу, Израиль призывает суда пришвартоваться в порту Ашкелона и передать груз, который будет оперативно доставлен в сектор Газы".

МИД Израиля призвал участников флотилии не нарушать закон.

Это предупреждение было опубликовано, когда около 40 судов "глобальной флотилии Сумуда", по данным трекера организаторов приближались к острову Крит. Еще пять судов планируют вскоре выйти из Катании (Сицилия), шесть судов ожидают в Эгейском море. После "воссоединения" планируется движение в сторону Газы. Ориентировочное время прибытия в восточное Средиземноморье: в последних числах сентября или в начале октября.

Израиль
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 22 сентября 2025

"Флотилия Сумуда" отпраздновала признание Палестины и приближается к Греции
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 21 сентября 2025

"Флотилия Сумуда": 1000 миль до Газы, путь через Грецию
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 20 сентября 2025

"Флотилия Сумуда" вышла из Сицилии в сторону Газы: организаторы встречались с представителем ХАМАСа
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 18 сентября 2025

Тернистый путь к Газе: Грета Тунберг вышла из руководства "глобальной флотилии Сумуда"