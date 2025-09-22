МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "Флотилии Сумуда"

МИД Израиля опубликовал предупреждение для участников "глобальной флотилии Сумуда", направляющихся к побережью сектора Газы.

"Израиль не позволит судам войти в зону активных боевых действий и не допустит нарушения морской блокады", – говорится в сообщении.

Власти Израиля предложили участникам флотилии зайти в порт Ашкелона, чтобы передать гуманитарную помощь для сектора Газы. "Если участники флотилии искренне желают доставить гуманитарную помощь, а не оказать помощь ХАМАСу, Израиль призывает суда пришвартоваться в порту Ашкелона и передать груз, который будет оперативно доставлен в сектор Газы".

МИД Израиля призвал участников флотилии не нарушать закон.

Это предупреждение было опубликовано, когда около 40 судов "глобальной флотилии Сумуда", по данным трекера организаторов приближались к острову Крит. Еще пять судов планируют вскоре выйти из Катании (Сицилия), шесть судов ожидают в Эгейском море. После "воссоединения" планируется движение в сторону Газы. Ориентировочное время прибытия в восточное Средиземноморье: в последних числах сентября или в начале октября.